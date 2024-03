Protest rolników. Szymon Hołownia o starciach przed Sejmem: To byli zawodowi zadymiarze

Czytaj więcej Polityka Donald Tusk z apelem do Janusza Wojciechowskiego. "Żeby niczego nie zepsuł" Przed wylotem do Bukaresztu Donald Tusk zapowiedział, że w stolicy Rumunii będzie rozmawiać m.in. z Ursulą von der Leyen oraz unijnym komisarzem ds. handlu Valdisem Dombrovskisem o Zielonym Ładzie i bezcłowym handlu z Ukrainą.

- Moja ocena sytuacji jest taka, że był wczoraj w Warszawie protest rolników i ten protest rolników ma prawo być, ci ludzie mają prawo wyrażać swoje poglądy. W mojej ocenie doszło do sytuacji, w której do grupy protestujących rolników dołączyła się grupa prowokatorów, zadymiarzy, których celem było zrobienie zadymy. To nie byli protestujący rolnicy, to byli zawodowi zadymiarze, zawodowi chuligani. To jest nasza wstępna ocena sytuacji, która miała miejsce. To niedobrze świadczy o tym co się stało, że mamy rannych policjantów. Policja mówi: nie rzucać pirotechniki, a lecą petardy, granaty hukowe. Policja mówi: proszę się odsunąć, a są wyłamywane barierki. Tak to nie powinno wyglądać, ta sprawa powinna zostać wyjaśniona, ci którzy żerowali na proteście, powinni być rozliczeni — mówił Hołownia.



Celem mojej decyzji było zwiększenie prawdopodobieństwa, że wszystkie te ustawy (ws. aborcji) nie zostaną odrzucone w pierwszym czytaniu Szymon Hołownia, marszałek Sejmu

- Widzieliście kostkę brukową, która latała. Widzieliście agresywne gesty. Jeśli policja mówi, że trzeba się usunąć, to trzeba się usunąć - dodał.



Szymon Hołownia o ustawach liberalizujących aborcję: 11 kwietnia jest deadlinem, Sejm może zająć się projektami wcześniej

Hołownię pytano też o jego decyzję, by Sejm zajął się projektami ustaw liberalizujących przepisy aborcyjne dopiero 11 kwietnia, co wywołało gwałtowny protest Lewicy.



- To jest temat, który zawsze będzie budził emocje. Oczywiście to zachowanie Lewicy jest konfrontacyjne, ja rozumiem, że to jest taka forma wyrażania poglądów. Rozumiem, że paniom szczerze zależy na tym, o co walczą - odparł. - Nie rozumiem czasem agresywnego tonu, konfrontacyjnej postawy — przyznał.