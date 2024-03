Starcia na proteście rolników. PiS: Prowokacja, przy radiowozach była przywieziona kostka brukowa

- W odpowiedzi było milczenie i to milczenie jest odpowiedzią. To milczenie zdradza, że to była prowokacja. Dlatego nie dzwonili. Każdy normalny, który pracuje w MSWiA i odpowiada za policję, widząc tego rodzaju gorszące sceny - a przecież one są nagrane - co najmniej zadzwoniłby do komendanta i powiedział "chłopie, co wy tam robicie?". Nie zadzwoniono. Dlaczego? Bo tam jest źródło prowokacji. To wynika wprost z naszej kontroli i dlatego wniosek o wotum nieufności dla Kierwińskiego jest konieczny. Ktoś taki nie może być ministrem spraw wewnętrznych i administracji w Rzeczpospolitej Polskiej - mówił na konferencji prasowej PiS w Sejmie Przemysław Czarnek.

Czytaj więcej Polityka Protest rolników. Hołownia o starciach przed Sejmem: To byli zawodowi zadymiarze - W mojej ocenie doszło do sytuacji, w której do grupy protestujących rolników dołączyła się grupa prowokatorów, zadymiarzy, których celem było zrobienie zadymy - mówił w rozmowie z TVN24 marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

"Kostka brukowa była wcześniej przygotowana"

Poseł PiS wskazał też na nagranie, na którym, jak mówił, "widać dokładnie, jak funkcjonariusz albo prowokator bierze w rękę kostkę brukową" i rzuca w rolników. Zaznaczył, że kostka brukowa była "wcześniej przygotowana". - Bo te kostki do tej pory leżą, one nie są stąd, one są tu przywiezione. Przy radiowozach kostki brukowe były, przywiezione skądś, nie wiadomo skąd - podkreślił.

- Pan myśli, że one same sobie tu przybiegły? Ja nie słyszałem, żeby kostki brukowe w Warszawie na nogach same chodziły - mówił do jednego z dziennikarzy Czarnek.