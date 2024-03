Pytany o postulaty protestujących rolników dotyczące napływu towarów z Ukrainy Sławomir Mentzen powiedział w Radiu Zet, że obecnie mamy do czynienia z nieuczciwą konkurencją. - Towary na Ukrainie nie podlegają regulacjom unijnym, przez co ich produkcja jest znacznie tańsza. To nie jest wolny rynek, jeżeli rolnicy z Polski muszą spełniać wszystkie wymagania Unii Europejskiej, a wielkie koncerny zachodnie, które produkują żywność na Ukrainie nie muszą spełniać tych wymagań - podkreślił.

Embargo na towary rolne z Ukrainy? Sławomir Mentzen: Tak

Czy rząd Donalda Tuska powinien wprowadzić embargo na towary rolne z Ukrainy? "Najgorszy syf wjeżdża do naszego kraju, a rząd bezradnie przygląda się tej patologii" - mówił przed rokiem obecny premier, przytaczając za "Tygodnikiem Rolniczym" słowa jednego z rolników o przyjeżdżającym do Polski zbożu z Ukrainy, które miało trafiać do państw Afryki. Zdaniem Sławomira Mentzena, embargo powinno zostać wprowadzone. - Sam Donald Tusk jeszcze we wrześniu mówił, że jakiś syf wjeżdża z Ukrainy do Polski i trzeba to powstrzymać. Chciałbym, żeby wywiązał się ze swoich obietnic - powiedział w Radiu Zet lider Konfederacji.

Dlaczego rząd nie wprowadza embarga? - Ponieważ byłoby to wbrew interesom niemieckim. Agroholdingi, które produkują żywność na Ukrainie, one są rejestrowane w rajach podatkowych, ale to jest kapitał niemiecki, w związku z czym jest w interesie Niemiec, żeby ta żywność wjeżdżała do Unii Europejskiej - mówił Mentzen.