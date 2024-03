Andrzej Duda: Czołgi przekroczyły Wisłę, wojska w szyku bojowym przemierzą Polskę

Polską częścią największych od czasów zimnej wojny ćwiczeń NATO w Europie, Steadfast Defender 2024, są ćwiczenia Dragon'24. W ćwiczeniach Steadfast Defender 2024 bierze udział ok. 90 tys. żołnierzy, z tego 25 tys. w ćwiczeniach Dragon'24.



Andrzej Duda: Teatr ćwiczeń Dragon'24 będzie w rejonie przesmyku suwalskiego

- To poważna próba dla żołnierzy. To pokazuje naszą gotowość do tego, by przemieszczać siły alianckie z Zachodu w kierunku wschodnim w odpowiedzi na ewentualny atak, który mógłby nastąpić na państwa NATO w naszej części Europy — mówił Duda, który wcześniej obserwował, wraz m.in. z ministrem obrony narodowej, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, przeprawę sprzętu ciężkiego przez Wisłę.



- To są ogromne manewry, o charakterze obronnym, które są odpowiedzią na wyzwania dzisiejszych czasów. To jest też odpowiedź na ewentualne potencjalne możliwości ataku na państwa bałtyckie, potencjalne możliwości ataku na Polskę - kontynuował Duda.



- Te manewry były skoncentrowane na przeniesieniu wojsk sojuszniczych, które w pierwszej części ćwiczeń wylądowały z USA na terenie Norwegii, przeniesieniu ich w naszą część Europy, na tzw. teatr działań jak mówi się w wojsku. Teatr działań będzie w rejonie, który nazywamy przesmykiem suwalskim. Tam będzie kulminacja ćwiczeń na poligonie w pobliżu granicy polsko-litewskiej - relacjonował Duda.