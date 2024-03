Sebastian Kaleta: TK nie miał nad czym pracować, bo obecna większość nie składała wniosków

Poseł Suwerennej Polski: Trybunał Konstytucyjny jest obiektywny

- Trybunał Konstytucyjny funkcjonuje. Dziś próbuje się tworzyć temat zastępczy wobec gigantycznych protestów rolników. Były protesty w ubiegłym tygodniu, szykują się następnie (rolnicy zapowiedzieli protest w Warszawie na 6 marca — red.) - odpowiedział Kaleta.



- Proszę pojechać na Aleję Szucha w Warszawie. Tam pracują sędziowie, wydają orzeczenia — przekonywał.



Kaleta mówił też, że "Trybunał Konstytucyjny jest obiektywny". - Tylko, że nowa władza oczekuje, że będzie podległy tej władzy. Ten projekt tzw. reformy to jest jak u Orwella, odwracanie pojęć. Ta reforma polega na tym, że Tusk razem ze swoją koalicją wybierze sobie sędziów na nowo. Chodzi o to, by wymieniono wszystkich sędziów - stwierdził Kaleta.



Ile wniosków do TK w ostatnich ośmiu latach złożyła aktualna władza, będąca wówczas w opozycji, skoro miała do tego prawo? Zero Sebastian Kaleta, poseł Suwerennej Polski

Sebastian Kaleta o propozycjach zmian w Trybunale Konstytucyjnym: Donald Tusk chce mieć pełnię władzy

- Trybunał Konstytucyjny istnieje zgodnie z regułami konstytucyjnymi. Z tego projektu wiemy, że Donald Tusk jest tak zachłanny na władzę, że chce przejąć TK tu i teraz — dodał.



- Faktycznym celem tej zmiany jest przejęcie Trybunału przez Tuska i jego kolegów — podsumował Kaleta.