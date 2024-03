Leszek Miller krytykuje Szymona Hołownię. "Infantylny, niech jedzie na front"

Broń atomowa na świecie PAP

Były premier zaznaczył, że w czasach zimnej wojny nie doszło do bezpośredniego starcia między wojskami ZSRR i USA. - Wybuchały konflikty, ale to nie oznaczało bezpośredniego starcia. Dlaczego? Dlatego, że obowiązywała doktryna, iż bezpośrednie starcie wojsk, których kraje posiadają broń atomową, grozi nuklearnym kataklizmem - dodał.

- Ciekawe, z jakich powodów Macron powiedział to, co powiedział – mówił europoseł. - Być może dlatego, że jak wczoraj się okazało po wypowiedzi kanclerza Niemiec, kontyngent francuski już jest na Ukrainie. To są ci, którzy obsługują rakiety dalekiego zasięgu Storm Shadow - powiedział.

Jak marszałek jest taki bojowy, to niech wstąpi do Legionu Międzynarodowego na Ukrainie i niech jedzie na front. Leszek Miller o Szymonie Hołowni

Leszek Miller był też w Radiu Zet pytany, czy wyobraża sobie wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę. - Nie, nie wyobrażam sobie, bo to by stanowiło potworną groźbę dla Polski. My przecież graniczymy z Rosją poprzez obwód kaliningradzki i uderzenie rakietowe, zwłaszcza z głowicami nuklearnymi, groziłoby potwornymi zniszczeniami i śmiercią milionów ludzi - odparł. Apelował, by zastanowić się, dlaczego podczas zimnej wojny Amerykanie nie walczyli z Rosjanami. - Dlatego, że obawiano się, że nawet mały konflikt konwencjonalny przerodzi się w konflikt nuklearny - podkreślił.

Szymon Hołownia: Putina wgnieciemy w ziemię. Leszek Miller: Infantylna niedojrzałość marszałka

- Putina wgnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić: za kraty albo na cmentarz - mówił dwa tygodnie temu na konwencji Trzeciej Drogi lider Polski 2050 marszałek Sejmu Szymon Hołownia.