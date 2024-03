Zespół powołany głównie z motywacji happeningowych jak najbardziej może się zajmować rozmaitymi sprawami, które będą się pojawiać. Konrad Berkowicz o parlamentarnym zespole ds. równych praw mężczyzn

Jak ma wyglądać praca zespołu?

Myślę, że samo ogłoszenie posiedzenia zespołu - co jest odczytywane na posiedzeniu Sejmu - może wywołać nawet protesty mniej wnikliwych środowisk feministycznych. Warto im wtedy zwrócić uwagę, że równe prawa mężczyzn to dokładnie to samo, co równe prawa kobiet. Można też zwrócić uwagę na to, że mężczyźni to grupa osób w Polsce, która też bardzo dużo daje społeczeństwu. Statystycznie częściej zajmują się bardzo ciężkimi pracami, częściej są też np. strażakami ryzykującymi życie, by ratować innych. Myślę, że retoryka, która dość często jest po lewej stronie - że mężczyźni wykorzystują jakiś patriarchat, chcą tylko wszystkim rządzić i wykorzystują kobiety - jest niesprawiedliwa wobec mężczyzn.

Czy powstanie zespołu ma być rodzajem happeningu politycznego?

Tak, oczywiście, że tak. To jest żartobliwy pomysł oczywiście. Gdyby przyjąć na serio lewicowy postulat równości, to należy dążyć do tego, żeby dyscypliny sportu były koedukacyjne - a wtedy jednak kobiety by na tym bardzo straciły jeśli chodzi o liczbę otrzymywanych medali, osiąganych rekordów i zdobywanych nagród.