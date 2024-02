Michał Szczerba o aferze wizowej: Milion złotych dla Edgara Kobosa za załatwianie wiz

Szczerba był pytany o słowa Edgara Kobosa, który powiedział na posiedzeniu komisji śledczej ds. afery wizowej, że rząd Zjednoczonej Prawicy starał się tuszować aferę wizową.



Michał Szczerba: Bano się, że Edgar Kobos pójdzie do mediów i opowie swoją historię

- Dlaczego miałbym mu nie wierzyć? - spytał przewodniczący komisji.



- O tym że aferę tuszowano o tym świadczą wypowiedzi kierownictwa Zjednoczonej Prawicy. Pamiętam wypowiedź Zbigniewa Raua 16 września w Nowym Jorku, który mówił, że nie ma żadnej afery — dodał. - I mówił to wtedy, gdy miał pełną wiedzę o tym, że ludzie zgromadzeni wokół Piotra Wawrzyka już siedzą - podkreślił.



- Pamiętamy słowa Jarosława Kaczyńskiego, który mówił: „to nawet nie aferka” świadczyły o tym, że tej sprawie próbowano ukręcić łeb — przekonywał też Szczerba.



- Od wczoraj mamy nowe informacje. Wtedy kiedy już Edgara Kobosa wypuszczono z więzienia to nadal był pod obserwacją nie do końca zidentyfikowanych ludzi. Czego się bano? Bano się tego, że Edgar Kobos pójdzie do mediów, dziennikarzy i opowie swoją historię - stwierdził następnie poseł KO.