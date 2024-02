Ekspertyzy ws. CPK. Donald Tusk nie odpowiedział na pytania posłanki partii Razem

- Zapytałam premiera w interpelacji o te ekspertyzy - podkreśliła. Przyznała, że do tej pory nie otrzymała od Donalda Tuska odpowiedzi. - Wszystkie analizy i dane, do których można dotrzeć, które są publicznie dostępne, mówią, że ten port lotniczy powinien w tym miejscu powstać - zaznaczyła.

Czytaj więcej Polityka Dariusz Joński: CPK? W Polsce mamy wystarczającą liczbę lotnisk - Dość sceptycznie podchodzę do pomysłu CPK. Bez żadnego problemu z lotniska Okęcie można się dostać na krańce świata - powiedział w Radiu Plus poseł KO Dariusz Joński, pytany o sprawę budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Posłanka informowała o skierowaniu interpelacji do Tuska 13 lutego w serwisie X (dawniej Twitter). Przekazała, że zwróciła się do premiera o udostępnienie ekspertyz, o których mówił. "Kto zlecił powyższe ekspertyzy, kto je wykonał i kiedy? Proszę o podanie wszelkich informacji w tym zakresie. Jak powyższe ekspertyzy mają się do zapowiadanych audytów odnośnie do projektu CPK?" - dodała oceniając, że "czas na naprawdę merytoryczną debatę, a nie ogólniki".

- Mamy dostęp do ekspertyz, które mówią o zasadności budowy portu lotniczego (CPK - red.). Nie znam takich, które mówią o tym, że ta budowa jest bezzasadna. Być może takie ekspertyzy były wykonane np. na specjalne zamówienie. Odpowie premier. Jestem przekonana, że Kancelaria Premiera odpowie na te interpelacje i powie kto, kiedy, na czyje zlecenie zrobił takie ekspertyzy - powiedziała w RMF FM posłanka partii Razem.

Rafał Trzaskowski: CPK to wyrok dla Okęcia. Paulina Matysiak: Nie

Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wyraził pogląd, że budowa CPK będzie oznaczać "wyrok śmierci" dla lotniska Okęcie. - Ja się tutaj nie zgadzam się z prezydentem Trzaskowskim. Uważam, że budowa tego hubu lotniczego to jest wielka szansa i też nadzieja na rozwój Warszawy - skomentowała Paulina Matysiak.