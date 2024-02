Sondaż przed wyborami do PE. Czy Polsce lepiej byłoby poza Unią Europejską?

Jeśli chodzi o PiS, to pojawiają się bardzo znane nazwiska, w tym byłego szefa TVP Jacka Kurskiego i byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Jak niedawno pisał portal WP.pl, takie kandydatury nie budzą entuzjazmu wśród niektórych działaczy PiS. W przeciwieństwie do kampanii samorządowej w PiS nie będzie tym razem brakować chętnych do kandydowania.

Na pewno jednym z tematów kampanii do PE będzie to, czy potrzebna jest – również w obliczu zewnętrznych zagrożeń – dalsza integracja w ramach samej Unii. W badaniu Opinie24 dla More in Common Polska 59 proc. ogółu wyborców wskazuje, że dalsza integracja rzeczywiście jest potrzebna, przeciwnego zdania jest 41 proc. ankietowanych. Najwięcej przeciwników dalszej integracji jest w elektoratach Konfederacji (68 proc.) oraz PiS (62 proc.).

Największymi zwolennikami dalszego pogłębienia współpracy są wyborcy KO (83 proc.) oraz Nowej Lewicy (78 proc.).

PiS już w kampanii do Sejmu podnosiło kwestię tożsamości i suwerenności Polski oraz ryzyk wynikających zdaniem Jarosława Kaczyńskiego z potencjalnej „federalizacji” kraju. Kaczyński w ubiegłym roku już stawiał sprawę bardzo jasno, jeśli chodzi o konsekwencje potencjalnych, daleko idących zmian w traktatach. – To jest doprowadzenie do tego, że państwo takie jak Polska może zmienić się w teren zamieszkały przez Polaków, ale rządzony z zewnątrz – powiedział w trakcie wystąpienia 11 listopada 2023 roku.

Sondaż przed wyborami do PE. Polsce lepiej byłoby poza Unią Europejską?

I widać efekty tego podejścia w kolejnych pytaniach w sondażu. Nastroje różnych elektoratów ujawnia też odpowiedź na pytanie, czy Polska jako państwo poradziłaby sobie lepiej poza UE. Z taką tezą zgadza się ogólnie 29 proc wyborców, przeciwnego zdania jest 57 proc. Ale wśród wyborców PiS aż 51 proc. uważa, że Polska radziłaby sobie lepiej poza Unią. Tylko 38 proc. wyborców partii Jarosława Kaczyńskiego jest odmiennego zdania.