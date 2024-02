Przemysław Wipler: Będę kandydował na prezydenta Warszawy

Jak ocenił, "Rafał Trzaskowski radykalnie zmniejszył liczbę pozwoleń budowlanych”. - Myślę, że (…) zrobiłbym porządek z pustostanami. Ja mówię o pustostanach, które są w zasobach mienia komunalnego - dodał polityk. - Koniec wojny z kierowcami – zwężania ulic, utrudniania w sposób celowy poruszania się własnym samochodem w Warszawie, żadnych stref czystego transportu - zaznaczył. Wipler mówił także o tym, żeby "zmniejszyć biurokrację, ponieważ w Warszawie pracuje 15 tys. urzędników".

Zdaniem polityka "te pieniądze, które idą w chwili obecnej na biurokrację, powinny być przeznaczone na usługi publiczne".

Przemysław Wipler: Wojna na Ukrainie? Nasza wojna. Polska potencjalnie w strefie celów Rosji

Poseł Przemysław Wipler zapytany został także między innymi o to, czy Ukraina powinna wejść do UE. - Jest to bardzo trudna decyzja, dużo trudniejsza niż przystąpienie Polski do Unii Europejskiej - ocenił. - Jeżeli tak będą wyglądały rozmowy z Ukrainą o akcesji do Unii Europejskiej, jak rozwiązanie problemu nielegalnego wwożenia gigantycznych ilości płodów rolnych do Polski, to nie będzie żadnej akcesji Ukrainy - dodał. - Chciałbym, żeby Ukraina była w Unii Europejskiej - podkreślił. Jednocześnie zwrócił uwagę na to, że należy zabezpieczyć interesy polskich rolników.

Polityka zapytano także, czy Donald Trump w Białym Domu to dla Polski zagrożenie czy szansa. - I jedno i drugie, to zależy jaką w szczegółach politykę będzie prowadził i czy będzie egzekwował postulaty, które podnosi - powiedział Wipler. - Wymuszanie siłowe na Europie i krajach NATO, żeby wydawały określoną część swojego PKB na uzbrojenie i prawdziwą armię, jest słusznym i rozsądnym postulatem - dodał.

- Nie my decydujemy o tym, czy to jest nasza wojna. Decyduje facet, który ma milionową armię na terenie Ukrainy. On się nazywa Władimir Putin i to jest człowiek, który po zakończeniu operacji na terenie Ukrainy może zdecydować się przenieść bliżej nas - stwierdził polityk. - To jest nasza wojna, czy nam się to podoba czy nie. To jest wojna, która ma przybliżyć Rosję do polskich granic. Wojna, przy której niszczona jest infrastruktura, niszczony jest kraj – kraj ludnościowo bardzo zbliżony do Polski, a terytorialnie dużo większy - dodał. - Kraj, który ma gigantyczny potencjał do rozwoju, jeżeli chodzi o zasoby naturalne. Po Ukrainie Polska i kraje bałtyckie są potencjalnie w strefie celów - zaznaczył.