Fabrice Leggeri był dyrektorem Frontexu. Będzie na listach skrajnej prawicy

Jednak pochodzący z Alzacji Francuz miał też opinię człowieka, który kierował w mętnych okolicznościach Frontexem, agencją, której budżet i zatrudnienie po 2015 roku gwałtownie poszybowały do góry. Czołowe europejskie media w tym „Le Monde” i „Der Spiegel” opisywały, jak otaczał się klanem Francuzów i stosował nieuzasadnione reguł awansu.

Coraz więcej kompetencji Frontexu

Absolwent prestiżowej szkoły administracji publicznej ENA 55-letni dziś Leggeri został mianowany na to kluczowe stanowisko staraniem Francji. Zawsze był zwolennikiem poszerzenia kompetencji kierowanej przez siebie instytucji, ale często robił to bez poddawania się kontroli Brukseli.

W 2021 roku mówił „Rzeczpospolitej”: "Kryzys z 2015 r. udało się przezwyciężyć. Wówczas w ciągu roku do Unii przedostało się 1,2 mln nielegalnych imigrantów podczas gdy od stycznia tego roku mamy ich ok. 100 tys. To więc już inna skala. Ale zagrożenie ponownym kryzysem migracyjnym nie minęło. W ciągu 30 lat ludność Afryki wzrośnie do 2 miliardów, cztery razy więcej, niż mieszka w Unii. Tam w niektórych krajach 3/4 mieszkańców ma poniżej 21 lat. Tylko rozwój gospodarczy może rozładować tą presję. Ale jest też poważne ryzyko wybuchu konfliktów, które jak wojna w Syrii zmuszą wielką liczbę uchodźców do szukania schronienia w Europie. Frontex nie może tylko pełnić roli straży pożarnej, którą wzywa się dopiero kiedy pali się dom. Musi on także pomóc zbudować zintegrowany system zarządzania granicami zewnętrznymi Unii i przewidywać nadchodzące zagrożenia”.