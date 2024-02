Komisja spyta Jarosława Kaczyńskiego o Pegasusa. Atmosfera w PiS nie jest najlepsza

– Celem prac komisji jest pokazanie, że aparat władzy PiS przy pomocy publicznych pieniędzy posługiwał się nielegalnym oprogramowaniem szpiegowskim do weryfikacji poczynań m.in. polityków ówczesnej opozycji, ale też ludzi we własnym obozie, prokuratorów czy dziennikarzy – mówi Trela. – Na bazie materiału, który otrzymamy, po zeznaniach świadków będziemy bliżsi udowodnienia tej tezy. Nie mam wątpliwości, że Jarosław Kaczyński stał za całym procederem. Przez osiem lat władzy PiS żadna decyzja nie zapadała bez jego akceptacji. Dlatego jest jednym z pierwszych świadków komisji – dodaje.

Nikt nie ma wątpliwości, że zarówno komisja śledcza, która właśnie zaczęła pracę, jak i szereg innych spraw będą spychać PiS do defensywy przez najbliższe miesiące.

Wnioski dowodowe zostały skierowane w poniedziałek do licznych instytucji, m.in. do ministerstw (MON, MSWiA) czy do Kancelarii Premiera. Dużo emocji budzi też kwestia listy osób inwigilowanych Pegasusem. Czy zostanie ujawniona?

Zdaniem rozmówców „Rz” z koalicji rządzącej to tylko kwestia czasu, chociaż nie stanie się to bezpośrednio poprzez działanie komisji śledczej, ale np. poprzez decyzję koordynatora służb specjalnych. – To będzie potężny cios w PiS w trakcie kampanii wyborczych – mówi nam jeden z rozmówców z koalicji rządzącej.

Komisja ds. Pegasusa: Donald Tusk zapowiada jawność

Od kilku dni sprawa inwigilacji Pegasusem – m.in. ze względu na wspomnianą wcześniej listę – jest jednym z głównych tematów ogólnokrajowej dyskusji politycznej. W poniedziałek ponownie do sprawy odniósł się Donald Tusk. Zapowiedział, że w miarę możliwości sposób wykorzystania Pegasusa będzie ujawniany. – Sam fakt, że w Polsce narasta przekonanie, że PiS podsłuchiwał wszystkich, także siebie nawzajem, jest czymś trudnym do zniesienia – mówił w poniedziałek Tusk. I zapowiedział, że będzie „szczęśliwy”, jeśli decyzją prokuratora generalnego i koordynatora służb specjalnych uda się odtajnić całość lub część dokumentów w tej sprawie. – Jeśli tylko prokuratura i służby uznają, że jest to możliwe, będziemy ujawniali każde z tych działań – podkreślił szef rządu.