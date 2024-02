Szymon Hołownia: Putina wgnieciemy w ziemię. Michał Kobosko: Słowa na miejscu

Słowa marszałka Sejmu Szymona Hołowni o tym, że Władimir Putin zostanie wgnieciony w ziemię, wywołała falę komentarzy.

- Mam dla was dwie wiadomości, złą i dobrą. Zła jest taka, że ani Putin nie odpuści, ani świat nie stanie się nagle spokojniejszym miejscem, ale jest też dobra. Dobra jest ta, że my sobie z tym poradzimy, że zostaliśmy postawieni dzisiaj przed najpoważniejszym egzaminem od pokoleń - powiedział w sobotę na konwencji Trzeciej Drogi w Kielcach Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia: Putina wgnieciemy w ziemię

- I chcę wam powiedzieć, że my ten egzamin zdamy, bo jesteśmy wspaniałym narodem, mądrych, przedsiębiorczych i odważnych ludzi. Putina wgnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić: za kraty albo na cmentarz - oświadczył lider Polski 2050.

- Putin jest wrogiem ludzkości, Putin jest kimś, kto przypomniał nam o wadze sojuszy, które zawieramy, o tym, że potrzebujemy przyjaciół, jak blisko jest od nas do niego. Dzisiaj nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że trzeba wspierać Ukrainę, żeby ona mogła wygrać z tym zbrodniarzem na swoim terytorium, żebyśmy my nie musieli wygrywać z nim na swoim - mówił Hołownia.