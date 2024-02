Śmierć Aleksieja Nawalnego. Niezależne media ustaliły, gdzie jest ciało opozycjonisty

W niecałą dobę ponad 12 tysięcy osób wysłało apele do Komitetu Śledczego, żądając oddania ciała Aleksieja Nawalnego jego bliskim, podaje portal Meduza, powołując się na organizację praw człowieka OVD-I.

Ciało Aleksieja Nawalnego pod strażą w kostnicy

Po śmierci Nawalnego jego ciało przewieziono początkowo do miasta Łabytnangi, 36 kilometrów od kolonii karnej, we wsi Charp w autonomicznym okręgu Jamalsko-Nienieckim na dalekiej północy Rosji, gdzie zmarł opozycjonista.

Niezależna rosyjska „Nowaja Gazeta Europa” dowiedziała się, że jeszcze w piątek ciało opozycjonisty przewieziono do Okręgowego Szpitala Klinicznego w Salechardzie, ośrodku administracyjnym Jamalsko-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego.

- Zwykle ciała osób, które zmarły w więzieniu, są przewożone bezpośrednio do Zakładu Medycyny Sądowej, ale w tym przypadku z jakiegoś powodu trafiały do ​​szpitala klinicznego – powiedział ratownik medyczny z pogotowia ratunkowego w Salechardzie. Ratownik dodał, że ciało zostało wwiezione do kostnicy, przed którą postawiono dwóch policjantów.

Śmierć nawalnego. Opóźnienie w sekcji zwłok

Do soboty nie przeprowadzono sekcji zwłok. Opinie co do przyczyn są podzielone. Jedni twierdzą, że zakaz jej przeprowadzenia przyszedł z Moskwy, inni - że z powodu politycznego tła śmierci Nawalnego lekarze sami odmawiają przeprowadzenia sekcji. - Jeśli wykonasz sekcję zwłok i otrzymasz bezpośredni nakaz zmiany wyniku, nie możesz się z tego wydostać. Możesz też zostać uznany za winnego - tłumaczy ratownik z Salechardu.