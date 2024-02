Prawa wyborcze dla Ukraińców w Polsce? Konfederacja przeciw. "Ogromne zagrożenie"

Poseł Konfederacji ocenił, odnosząc się do praw wyborczych dla mniejszości, że w wyborach do parlamentu mniejszości mają "uprzywilejowaną pozycję", co "wydaje się dość nieproporcjonalne" w stosunku do tego, jak Polacy traktowani są w innych państwach.

Witold Tumanowicz: Przyznanie obywatelom Ukrainy praw wyborczych to zagrożenie

- Jako Polacy przyjęliśmy ogromną liczbę Ukraińców. Dajemy im socjal, bezprawny według nas. Jednocześnie Polacy przyjęli ich tutaj jako gości, natomiast jeśli się przyjmuje pod swój dach gościa w potrzebie, to naprawdę nie daje mu się praw do tego, aby meblował nam mieszkanie, wybierał kolor firanek czy rządził się na tym terenie. Jest gościem, daliśmy mu schronienie. Jeśli zagrożenie minie, to nasz dom powinien opuścić - mówił Witold Tumanowicz.

- Jako Konfederacja uważamy, że jest to ogromne zagrożenie - dawanie praw wyborczych Ukraińcom, dlatego że to diametralnie zmieni geografię wyborczą w Polsce - oświadczył poseł. Dodał, że "już w niektórych miastach co trzeci mieszkaniec to Ukrainiec". - Możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której tacy wyborcy będą działać w interesie swojego kraju, a nie w interesie Polski - mówił.

Witold Tumanowicz powiedział, że pomysł przyznania Ukraińcom praw wyborczych w Polsce jest bardzo niebezpieczny i że Konfederacja przestrzega przed sięgnięciem po takie rozwiązanie. - Sprzeciwiamy się nadawaniu praw wyborczych Ukraińców - oświadczył poseł.