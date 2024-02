Państwa zachodnie wielokrotnie oskarżały rosyjskich agentów o wykorzystywanie mediów społecznościowych i Internetu do rozpowszechniania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji. Mają one służyć do promowania Rosji lub prób wpływania opinii publicznej, aby nie wspierała Ukrainy w walce z rosyjską inwazją.

– Znajdujemy się w okresie niepewności przed wyborami europejskimi, a jeśli chodzi o Francję, również igrzyskami olimpijskimi – powiedział francuski minister spraw zagranicznych Stephane Sejourne na wspólnej konferencji prasowej ze swoimi odpowiednikami z Polski i Niemiec.

Mechanizm do wykrywania rosyjskiej propagandy

Ministrowie oświadczyli, że stworzyli wspólny mechanizm wykrywania potencjalnych rosyjskich ataków internetowych i reagowania na nie.

Francuskie źródła dyplomatyczne podały, że VIGINUM, francuski organ nadzoru monitorujący zagraniczne zakłócenia cyfrowe, znalazł 193 strony internetowe, których celem było rozpowszechnianie informacji ze źródeł prorosyjskich, a także rosyjskich serwisów i instytucji informacyjnych.