Mer Lwowa atakuje polskich rolników. "Prorosyjscy prowokatorzy"

"Ukraińcy dosłownie przelewają krew na polach, na których rodzi się to zboże. Zbieranie pszenicy na polu, które widziało wojnę, to jak praca sapera. Takie działania (polskich rolników - red.) to podłość i hańba" - napisał mer Lwowa.

Minister rolnictwa: Działania protestujących rolników są racjonalne

Na temat protestu rolników wcześniej głos zabrał minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski. - My w kierownictwie resortu uważamy, że rolnicy protestują w słusznej sprawie. Nie tylko w swoim imieniu, ale też w imieniu konsumentów, chcą zabezpieczyć żywność dla społeczeństwa. Stąd ich działania są racjonalne, rolnicy wiedzą jak produkować, nie pouczajmy rolników, wsłuchajmy się w głos rolników - mówił. Polityk zaprosił rolników na spotkanie.

Czytaj więcej Społeczeństwo Protest rolników w Brukseli: PE obrzucony jajkami. Policja użyła gazu Rolnicy protestujący w Brukseli w dniu, gdy w stolicy Belgii odbywa się szczyt Unii Europejskiej, obrzucali jajkami i kamieniami budynek Parlamentu Europejskiego - podaje Reuters.

Również były minister rolnictwa Robert Telus ocenił, że protest rolników leży w interesie konsumentów. - Bezpieczeństwo żywnościowe jest tak samo ważne jak bezpieczeństw energetyczne i militarne, a może nawet ważniejsze. Kierunek UE, ta lewacka polityka przeciw rolnikom, jest błędna - powiedział dodając, że w Brukseli rządzi "jedno wielkie lewactwo".