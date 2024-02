Popyt na usługi niani w Rosji znacznie przewyższa podaż. Pomimo, że ich wynagrodzenie poszło w górę o blisko połowę, to o opiekunkę do dzieci coraz trudniej. Powodem jest wywołana przez Kreml wojna, która spowodowała m.in. gigantyczną dziurę w rosyjskim rynku pracy. Teraz to nianie wybierają sobie w Rosji rodziny, w których chcą pracować.