Marek Borowski: Jarosław Kaczyński w czapeczce, Antoni Macierewicz palnął Mariusza Kamińskiego. Śmieszne

A jak Borowski ocenia słowa Kaczyńskiego, który w czwartek w Sejmie mówił, że w Polsce może dojść do zabójstw politycznych?



- Jeśli chodzi o prezesa Kaczyńskiego to jest już tylko żenujące, przykre. Ten polityk kiedyś trząsł Polską, trząsł władzą. Obywatele się go bali. To co on wygaduje od pewnego czasu, zaczął już dość dawno, gdy mówił o zdradzie pod Smoleńskiem, o morderstwie, wtedy pokazał, że stać go na wszystko. Teraz, gdy jest politykiem przegranym, świadczy to o desperacji zupełnej. Tymi okrzykami, tymi słowami... ostrzejszych już nie może znaleźć. Mnie się wydaje, że naprawdę czas na zmiany. Tyle tylko, że w obozie PiS nie ma nikogo odważnego, kto wyszedłby przed szereg i zakrzyknął jak ten chłopiec z baśni, że „król jest nagi”. Może ktoś wreszcie się odważy? - zastanawiał się



Czy Donald Tusk wydał wyrok na Lewicę?

Borowskiego spytano następnie czy decyzja Donalda Tuska, by KO do wyborów samorządowych szła bez Lewicy, oznacza wydanie przez premiera wyroku na Lewicę.



Czytaj więcej Polityka Do wyborów samorządowych Lewica idzie bez KO Po Radzie Krajowej Nowej Lewicy znany jest kształt kampanii samorządowej, w której formacje koalicji rządowej będą tworzyć osobne komitety wyborcze.

- Sytuacja Lewicy jest trudna, nie od dzisiaj. Ona jest od wielu lat trudna. Najpierw to były przyczyny wewnętrzne, a od momentu, gdy Tusk wrócił z Europy do Polski i zaczął sterować KO, przyjmując wiele postulatów Lewicy, zwłaszcza światopoglądowych, kulturowych, ale też socjalnych... Wydaje mi się, że to jest skutek jego praktyki europejskiej. Tam przyjęto już paradygmat polityczny, który mówi, że świadczenia socjalne nie są żadnym wybrykiem, że prawa kobiet, prawo do przerywania ciąży, jakieś pigułki „dzień po”, czy coś takiego, to są wszystko standardy. Tusk to przyjął, PO to przyjęła wspomagana przez członków PO, którzy się wywodzili z Lewicy, jak Barbara Nowacka, Dariusz Joński — odpowiedział.



- Nagle dla Lewicy skurczył się ten obszar. Pozostaje tylko radykalizm. Jeśli KO mówi do 12. tygodnia można przerywać ciążę, to Lewica może odpowiedzieć "do 24. tygodnia w niektórych sytuacjach — wyjaśnił.