Nie, to jest skandaliczna wypowiedź prezydenta. To jest szantaż, gdzie kryterium oceny przez prezydenta ustawy – do czego jest zobowiązany – byłoby to, czy są dwie osoby, które nie mają żadnego prawa zasiadania w Sejmie, dlatego, że straciły mandat poselski. To jest niewątpliwa sprawa – tu jest jakiś kompletnie nieuzasadniony opór prezydenta, który twierdzi, że jego ułaskawienie z 2015 roku dalej ma obowiązywać. Tak jakby wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, skazujący prawomocnie te osoby na karę pozbawienia wolności, w ogóle nie istniał. Prezydent go nie przyjął do wiadomości i teraz drugi raz ich ułaskawił – z tego orzeczenia kary w grudniu 2023 roku. To jest kompetentnie niespójne i nielogiczne. Prezydent dalej przyjmuje, że te osoby są posłami, jednoznacznie wbrew Konstytucji. Nie ma tu żadnych wątpliwości – jest Art. 99 ust. 3 Konstytucji, który stwierdza wyraźnie, że osoby skazane na karę pozbawienia wolności nie mogą być posłami. To odnosi się oczywiście także do senatorów. Tu prezydent łamie Konstytucję w sposób jawny. Ci panowie stracili mandat w chwili ogłoszenia orzeczenia, czyli 20 grudnia 2023 roku. Od tej pory nie są posłami i ten upór prezydenta jest całkowicie nieuzasadniony.

Upór prezydenta jest też w sprawie nowych członków PKW. Choć Sejm ich wskazał jeszcze w grudniu, ci nadal nie zostali zaprzysiężeni przez Andrzeja Dudę. Czy prezydent popełnia tu przestępstwo? Łamie Konstytucję?

Łamie Konstytucję w oczywisty sposób. Łamie też zasadę – nie pierwszy zresztą raz – podziału władzy. Prezydent nie ma żadnej kompetencji, co do składu wybranego przez Sejm – składu członków PKW. To wyłączna kompetencja Sejmu, a prezydent jest tu osobą, która ma przyjąć ślubowanie. To jest wyłączna kompetencja prezydenta. Uważam, że można tę rzecz rozwiązać w sposób nieelegancki. Te osoby powinny wysłać poświadczony przez notariusza, podpisany tekst ślubowania, do Pałacu Prezydenckiego. To ze strony tych osób byłoby złożenie ślubowania. W ten sposób sprawa by została zamknięta. Prezydent łamie zasady podziału władzy. To jest wyłącznie kompetencja władzy ustawodawczej.

Niejednokrotnie mówił pan, że prezydent łamie Konstytucję. Czy w związku z tym Andrzej Duda – który sam siebie nazywa strażnikiem Konstytucji – może w przyszłości ponieść jakieś konsekwencje?

Z Konstytucji wynika, że jedną z ról prezydenta jest bycie strażnikiem Konstytucji. Owszem, powiedziałbym, że prezydent Duda powinien chronić Konstytucję – przed samym sobą, bo jest osobą, która wyjątkowo często ją łamie. Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu jest niemożliwa, ze względu na układ polityczny w Parlamencie, ale jak nie będzie odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, to będzie przed Sądami Powszechnymi. Nie można być bezkarnym. Błąd prezydenta od samego początku, od objęcia kadencji? Pseudo ułaskawienie w 2015 roku. Prezydent zupełnie jawnie powiedział dziennikarzom, że chce „uwolnić wymiar sprawiedliwości od załatwienia tej sprawy”. Prezydent nie ma żadnej kompetencji, jeżeli chodzi o władzę sądowniczą. Wyjątkiem jest ułaskawienie, ale z nim nie jest tak, jak twierdzi prezydent i jego kancelaria. Nie jest tak, że rozstrzyga sprawę Art. 139 mówiący, że prezydent ma prawo ułaskawienia i tyle – oni twierdzą, że na tym się ta norma kończy. Ale obok Art. 139 jest art. 42 ust. 3 Konstytucji, który stwierdza, że dopóki osoba nie zostanie prawomocnie skazana, musi być traktowana jako osoba niewinna. Wobec tego nie można ułaskawiać osoby niewinnej, bo jest to nonsens. Nie można odczytywać tylko jednego przepisu, pomijając inne przepisy Konstytucji, a to prezydent robi dosyć często. Prezydent musi liczyć się ze swoją odpowiedzialnością po zakończeniu kadencji.