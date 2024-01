Mateusz Morawiecki mógłby zastąpić Jarosława Kaczyńskiego w funkcji prezesa PiS, wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla „Rzeczpospolitej”. 14,2 proc. badanych uważa, że to właśnie były premier Polski powinien być nowym liderem największej partii opozycyjnej.

Reklama

Mniej popularny od byłego szefa rządu jest Przemysław Czarnek, który jest drugim wyborem ankietowanych (7,3 proc.) w roli przyszłego przywódcy formacji. Na kolejnych miejscach są Mariusz Błaszczak, były szef MON (4,8 proc.), Beata Szydło (3,8 proc.) i Joachim Brudziński (1,5 proc.). Aż 33,9 proc. wskazałoby kogoś innego, a 34,6 proc. nie wie, kto powinien zostać nowym liderem PiS.

Tomasz Sitarski

Pytanie poprzedzające w sondażu o to, kto powinien zostać liderem PiS, dotyczy przyszłości Jarosława Kaczyńskiego. W 2020 roku prezes mówił „Rzeczpospolitej”, że w 2025 roku nie będzie kandydował na szefa partii: – W tej sprawie dobry jest umiar. Warto wierzyć starym, wielkim instytucjom. Wiek kanoniczny w Kościele to 75 lat. To wystarczy. Ale to nie oznacza, że będę w polityce do tego wieku. Może odejdę wcześniej – to byłaby decyzja partii, w której jest teraz dużo młodych, energicznych ludzi, którzy mogliby mnie doskonale zastąpić – mówił. W 2025 roku Kaczyński skończy 75 lat. Teraz informacje o tym, że miałby zrezygnować z funkcji opublikował Onet, twierdząc, że „Kaczyński zapowiedział współpracownikom odejście z funkcji oraz przekazanie władzy w ręce młodszego pokolenia. Zmiana przywództwa ma odbyć się w przyszłym roku, a nowego prezesa ma wybrać kongres wyborczy planowany na pierwszą połowę 2025 r. Decyzja prezesa ma być ostateczna – słychać w centrali przy Nowogrodzkiej.

Sondaż: Jarosław Kaczyński powinien odejść. Tak uważa dwie trzecie Polaków

A to oznacza, że wyścig o partyjną schedę po Kaczyńskim rusza właśnie na dobre. Większość respondentów sondażu IBRiS, bo aż 66 proc., uważa, że Kaczyński powinien zrezygnować ze sprawowania funkcji prezesa PiS, a swoją decyzję powinien przyśpieszyć i ogłosić jeszcze w tym roku. Przeciwnego zdania jest 26,9 proc. ankietowanych, a 7,1 nie ma zdania. Co to oznacza?