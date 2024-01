Historyczna wygrana Trumpa w Iowa. Nominacja przesądzona? (WIDEO)

Nadzieje rywali

O ile wygrana Trumpa była do przewidzenia, o tyle tak naprawdę Ameryka z zaciekawieniem czekała na to, z jak dużą przewagą wygra Donald Trump i jak poradzą sobie Ron DeSantis i Nikki Haley, którzy w Iowa walczyli o drugie miejsce w tym głosowaniu, a tym samym szanse na kontynuowanie swoich kampanii.

Trzydziestopunktowej przewagi faworyta prawyborów nie odnotowano w tym stanie nigdy. Na Rona DeSantisa głosowało 21,2 proc. wyborców, a Nikki Haley 19,1 proc. Milioner i inwestor Vivek Ramaswamy, który uzyskał 7,7 proc., zawiesił swoją kampanię w poniedziałek wieczorem i oficjalnie udzielił poparcia Trumpowi. Pozostali kandydaci nie przeszli progu 1 proc. głosów.

Dla DeSantisa uzyskanie drugiego miejsca w Iowa było kwestią wyborczego życia i śmierci. Gdyby wypadł gorzej niż Haley, to przyszłość jego kampanii stanęłaby pod znakiem zapytania. Dlatego szczególnie mocno skupił się na Iowa. Wydał dziesiątki milionów dolarów na reklamę, odwiedził wyborców w 99 proc. powiatów. Uzyskał poparcie gubernator Iowa Kim Reynolds oraz prominentnego przywódcy Kościoła ewangelickiego w tym stanie Boba Vandera Plaatsa.

Haley, była ambasador USA w ONZ, zyskuje na popularności od pierwszej debaty kandydatów republikańskich. Porywa wyborców wiedzą i doświadczeniem w kwestiach polityki zagranicznej i wyważonym podejściem do kwestii społecznych dzielących Amerykanów. Na kilka dni przed prawyborami w Iowa zaczęła wypadać w badaniach opinii publicznej lepiej niż gubernator Florydy. Apelowała do wyborców, by głosowali na nią, jeżeli chcą „polityki bez odwetów i wendet”.

Na kogo zasługuje Ameryka

W przeciwieństwie do DeSantisa trzecie miejsce w Iowa dla Haley nie jest rozstrzygające, bo była ambasador USA w ONZ ma duże szanse w prawyborach w New Hampshire, które odbędą się w przyszły poniedziałek. Sondaże stawiają ją tuż za byłym prezydentem i może tam liczyć nawet na wygraną. A to dzięki temu, że wyborcy w New Hampshire są bardziej umiarkowani i mniej religijni niż w Iowa. Szacuje się, że Haley wygra również w Karolinie Południowej, gdzie była gubernatorem w latach 2011–2017.