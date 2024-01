Maciej Żywno: Push-backi? To trzeba zatrzymać. Jesteśmy cywilizowanym krajem UE

Gościem Zuzanny Dąbrowskiej w programie #RZECZoPOLITYCE był Maciej Żywno, senator, wicemarszałek senatu. Rozmawiano między innymi o tym, co trzeba zrobić, by zatrzymać push-backi na granicy polsko-białoruskie, dlaczego to się jeszcze nie stało oraz jak obecnie wygląda sytuacja humanitarna w tym rejonie.

Reklama

Maciej Żywno: Push-backów jest mniej, ale wciąż mają miejsce. W kilkunastu stopniach na mrozie to naprawdę trudne

- Od początku zaistnienia kryzysu humanitarnego na granicy obywatele bardzo mało wiedzieli, co tam się dzieje. Wprowadzanie stref zablokowało również udział mediów, później bardzo często narracja pokazywana była przez media publiczne, a potem wszystkie media niestety straciły zainteresowania tematem - powiedział Maciej Żywno. - Natomiast już prawie trzy lata mijają od Usnarza i od sytuacji, kiedy zaczął się ten kryzys humanitarny, spowodowany przed reżim Łukaszenki. Niestety, ale trwa on nadal. Jest w mniejszej skali – w ostatnich tygodniach jest zdecydowanie mniej prób przejścia, jak i push-backów. Ale zdecydowanie jedno, jak i drugie, ma miejsce, co przy pogodzie, która sięga kilkunastu stopni na mrozie, jest naprawdę trudne - dodał. - Natomiast zawracania na pas graniczny są jednak kontynuowane – nawet, jeśli pojedynczo to one są jednak kontynuowane i to nie jest dobra wiadomość, bo ona jest ciągle zagrażająca życiu - zaznaczył wicemarszałek senatu.

Czytaj więcej Cudzoziemcy NSA: RPO może interweniować w sprawie push-backów RPO może swobodnie angażować się w sprawy cudzoziemców, którzy przez Straż Graniczną zawracani byli do granicy z Białorusią lub którym nakazywano opuszczenie Polski - wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jak powiedział Maciej Żywno, „prosił o interwencję rzecznika praw dziecka”. - Bo kuriozum w ostatnich latach było to, że rzecznik praw dziecka nie chciał tam przyjechać. Nie tylko, żeby sprawdzić sytuację dzieci uchodźczych, ale również zająć się mieszkańcami Podlasia – również dziećmi dotkniętymi traumą - stwierdził polityk. - Ta cała sytuacja dotyka przecież też sytuacji lokalnej. Ja już spotkałem się z panem ministrem, profesorem Duszczykiem, długo rozmawialiśmy na temat pomysłu na budowanie polityki migracyjnej. O ile mam z nim całą moc zgody związaną z budową długofalowej polityki migracyjnej, o tyle – z racji moich osobistych doświadczeń ratowania życia na granicy – nie mogę przejść obok braku szybkiej decyzji o zatrzymaniu push-backów, które zdecydowanie oznaczają, że Straż Graniczna powinna otrzymać sygnał, że z jednej strony ma chronić granice, ale osoby znalezione w lesie – ze względu na stan zdrowia i sytuację humanitarną – powinny być wywiezione z lasu - podkreślił. - Ale nie na pas graniczny – do ośrodka czy szpitala, w zależności od stanu zdrowia. I można przeprowadzić legalną procedurę. Nie wierzę, że to otworzy z powrotem kanał przerzutowy, bo przede wszystkim nie trzeba robić z tego wielkiego ogłoszenia. Ale dbając o szczelność i bezpieczeństwo granic, tych, którzy się znajdą po polskiej stronie, należy ochronić przed wymrożeniem. Bardzo często są to osoby, które już przekraczają granicę i są w kiepskim stanie – chociażby przez traktowanie przez służby białoruskie i wypychanie - dodał.

Żywno: Byłem zdumiony, że państwo polskie pod rządami PiS zabroniło ratować ludzi

Maciej Żywno zauważył także, że osoby, które są doprowadzone z polskiej strony na pas graniczny – wypchnięte na pas graniczny – „z tamtej strony nie mają możliwości odejścia do jakiegoś hotelu czy powrotu do własnego kraju”. - Białoruskie służby nadal pędzą je pałkami z powrotem na przejście graniczne i to jest ten kocioł, który powoduje, że na końcu tego kotła niestety zdarzają się kolejne śmierci. To trzeba zatrzymać – jesteśmy cywilizowanym krajem. Tu się zaczyna w podlaskim Unia Europejska i tu powinnismy pokazywać standardy, gdzie ludzie – między innymi dzieci – nie mają prawa cierpieć na granicy - zaznaczył senator. - Dzieci nie pojawiły się tu z własnej decyzji – one nie mają kompletnie wpływu na to, że dorośli wciągają je w taką sytuację. I to dorośli – czyli my – powinni zrobić wszystko, żeby je uchronić od zagrożenia zdrowia i życia. To nasz obowiązek wynikający z praw międzynarodowych, polskich, praw boskich. Bądźmy ludźmi i nie pozwalajmy cierpieć innym - podkreślił.