"Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz wycofał wskazane przez poprzednie kierownictwo resortu kandydatury pani Beaty Szydło i pana Pawła Hudzika do Rady Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej i zgłosił na swoich przedstawicieli w Radzie panią Dorotę Niedzielę – wicemarszałka Sejmu RP oraz pana Andrzeja Kacorzyka – zastępcę dyrektora Muzeum Auschwitz" - poinformowało w piątek Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Resort przypomniał, że "wskazanie dwóch kandydatów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do 15-osobowej Rady Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej powoływanej przez władze województwa małopolskiego wynika ze statutu Muzeum i umowy o współprowadzeniu zawartej 31 sierpnia 2023 r. między MKiDN a Województwem Małopolskim".

Dodatkowo minister kultury zdecydował o wycofaniu uzgodnienia kandydatury dr. Jakuba Przewoźnika na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej. W komunikacie wskazano, że "obowiązek uzgodnienia – w odpowiedzi na wniosek dyrektora Muzeum – wynika ze statutu Muzeum, który stanowi, iż „Zastępcę powołuje i odwołuje Dyrektor w uzgodnieniu z Województwem i Ministrem”.

Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej otwarto w kwietniu 2022 roku. - To jest instytucja o charakterze tożsamościowo-wspólnotowym. Ona się odnosi przede wszystkim do pamięci o wspólnocie i o kształtowaniu się tożsamości tej wspólnoty. A jak ważna, podstawowa dla trwania naszej cywilizacji, jest właśnie wartość, jaką jest tożsamość wspólnotowa — my wiemy o tym od lat. (…) Los narodów zależy od siły ich tożsamości. (…) Dlatego od lat nasze zaangażowanie w sprawy publiczne polega na świadomej polityce historycznej — mówił podczas oficjalnego otwarcia ówczesny szef resortu kultury Piotr Gliński.