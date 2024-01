Leszek Miller o orędziu Andrzeja Dudy: Na ścianie Kaczyński, godło poniżej pasa

Następnie Miller wytknął prezydentowi Dudzie, że ten mówi, iż nie zgodzi się na łamanie Konstytucji choć "od ośmiu lat pozwala Kaczyńskiemu na owijanie sobie Konstytucji wokół palca".

„Podpisywał wszystko, co prezesowi było potrzebne do zamienienia Polski z demokratycznego państwa prawa w Pislandię” - dodał Miller.

Były premier wytknął prezydentowi, że ten „ułaskawił wbrew prawu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, odmówił zaprzysiężenia legalnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zaprzysiągł dublerów do TK, podpisał niekonstytucyjną ustawę o neoKRS, zgodził się na ustawę kagańcową wymierzoną w niezależność sędziowską i podpisał ustawę o komisji ds. badania rosyjskich wpływów, która bezpośrednio i bez ogródek wymierzona była w największego wroga PiS i kontrkandydata byłego premiera Morawieckiego w wyborach parlamentarnych”.

Leszek Miller: Nur für PiS

„Oto z grubsza tylko namalowany portret pierwszego konstytucjonalisty RP. I wojownika o pluralizm poglądów i postaw obywatelskich. Nie zapominajmy bowiem, o najnowszym wcieleniu Andrzeja Dudy – obrońcy wolności słowa i niezależności mediów tylko dla PiS” - podsumował Miller.

„Gdyby zastosować metodę uprawianą do niedawna w publicznej telewizji wobec premiera Tuska, to: 'Nur für PiS'” - dodał (to nawiązanie do emitowanej często w „Wiadomościach” TVP wypowiedzi Donalda Tuska, w której padają słowa "für Deutschland").