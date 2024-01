Duda oburzony słowami Pietrzaka, a Mastalerek reakcją ministra sprawiedliwości

Czytaj więcej Polityka Muzeum Auschwitz reaguje na skandaliczne słowa Jana Pietrzaka Na karygodną wypowiedź na temat imigrantów autorstwa satyryka Jana Pietrzaka w TV Republika zareagowało Muzeum Auschwitz. Pisze o "nikczemnej retoryce antymigracyjnej".

On sam ocenił słowa Jana Pietrzaka jako „bezdennie głupie”.



- Pietrzak powiedział, że był to "okrutny żart", a to nie był żart. To była wypowiedź oderwana od logiki, rzeczywistości i przyzwoitości. Są w Polsce tematy, których nie wolno wykorzystywać - mówił Mastalerek. Dodał, że gdyby spotkał Pietrzaka, powiedziałby mu o tym, i to samo powinien zrobić minister sprawiedliwości Adam Bodnar, a nie „napuszczać prokuratora” na Pietrzaka.



Mastalerek oburzony reakcją ministra sprawiedliwości

Marcin Mastalerek, choć skrytykował słowa Pietrzaka, krytycznie odniósł się też do reakcji ministra sprawiedliwości Adama Bodnara na wypowiedź satyryka. Bodnar zwrócił się do prokuratora krajowego o zajęcie się sprawa i wszczęcie śledztwa. Uważa też, że reakcja Bodnara jest w rzeczywistością reakcją na "gigantyczny sukces Telewizji Republika".

- Jeśli minister sprawiedliwości zajmuje się wypowiedzią publicysty i satyryka, to ja się zaczynam zastanawiać, czy chodzi mu o słowa publicysty i satyryka, czy o gigantyczny sukces Telewizji Republika — mówił prezydencki minister.



Według Mastalerka po przejęciu przez obecną ekipę rządzącą mediów publicznych, jedyną ostoją wolności słowa jest Telewizja Republika.