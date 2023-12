Mateusz Morawiecki u Danuty Holeckiej: Donald Tusk przebił Wojciecha Jaruzelskiego

Ostatni raz Danuta Holecka była prowadzącą „Wiadomości” 8 grudnia. Kilka dni później, 12 grudnia, poprowadziła jeszcze „Minęła 20” w TVP Info. Była szefowa „Wiadomości” zrezygnowała z pracy w Telewizji Polskiej, zanim rozpoczął się spór o media publiczne, spowodowany zmianami w zarządzie spółek.

W piątek prawicowa TV Republika, której prezesem i redaktorem naczelnym jest Tomasz Sakiewicz, poinformowała, że jeszcze tego samego dnia Danuta Holecka poprowadzi program „Dzisiaj” — główne wydanie serwisu informacyjnego tej stacji, emitowane o godz. 19.00. Pół godziny później Holecka przeprowadziła rozmowę z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Głównym tematem była sytuacja w mediach publicznych.



- Uzdrowienie przez likwidację. Nie wiem czy ktoś chciałby być uzdrowiony poprzez likwidację. Przychodzi ktoś do lekarza, uzdrowimy pana poprzez likwidację. To kompletne nieporozumienie — mówił były szef rządu, nawiązując do decyzji Bartłomieja Sienkiewicza, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.



Mateusz Morawiecki: Nie byłem stuprocentowym admiratorem TVP

- Tak naprawdę jest to po to, aby rząd nie podlegał krytyce. Każdy rząd musi mieć media niezależne. Wszyscy wiedzą, że główna stacja komercyjna, tak zwana, jest podnóżkiem PO. Dlatego na dobrą sprawę dzisiaj to tylko państwa telewizja i do pewnego stopnia tylko Polsat wypełniają misję patrzenia władzy na ręce – przekonywał Morawiecki, zwracając się do pracowniczki TV Republika.