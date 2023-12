Donald Trump wykluczony z udziału w prawyborach w kolejnym stanie

Tym samym Maine stało się drugim stanem — po Kolorado — w którym wykluczono udział Trumpa w prawyborach ze względu na stawiane mu zarzuty dotyczące ataku na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku. Były prezydent jest oskarżany o to, że swoimi wystąpieniami podżegał zwolenników do podważenia wyniku wyborów prezydenckich, co miało poskutkować wtargnięciem jego wyborców do siedziby Kongresu w dniu, w którym zatwierdzał on wybór Joe Bidena na prezydenta USA.



Na jakiej podstawie władze stanu Maine wykluczają Donalda Trumpa z udziału w prawyborach?

Shenna Bellows, polityk Partii Demokratycznej uznała, że Trump, faworyt prawyborów organizowanym przez Partię Republikańską, doprowadził do buntu rozpowszechniając fałszywe oskarżenia o oszustwach wyborczych w wyborach prezydenckich z 2020 roku, a następnie wezwał zwolenników do marszu na Kapitol, by powstrzymać Kongres przed zatwierdzeniem wyniku wyborów.



„Konstytucja USA nie toleruje ataku na fundamenty naszych rządów” - napisała Bellows w 34-stronicowym uzasadnieniu swojej decyzji.



Od decyzji sekretarz stanu Maine można odwołać się do stanowego Sądu Najwyższego. Bellows zawiesiła realizację swojej decyzji do czasu, aż sąd rozstrzygnie o tej sprawie.