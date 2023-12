Lider Polski 2050 wyraził opinię, że rząd „podejmie właściwą decyzję” w sprawie weta Andrzeja Dudy.



Prezydent nie ma możliwości blokowania budżetu i nie będzie blokował budżetu Ryszard Petru, poseł Polski 2050

- Najlepiej byłoby wprowadzić autopoprawkę do budżetu, gdzie zapisy, które były w tej ustawie okołobudżetowej, znalazłyby się w budżecie. I dzięki temu prezydent Andrzej Duda nie mógłby nic zrobić - mówił poseł Polski 2050. Ustawa budżetowa to jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować.



- Prezydent nie ma możliwości blokowania budżetu i nie będzie blokował budżetu. Należy zignorować jego działanie — podsumował Petru.

Janusz Kowalski: My wspieramy decyzję prezydenta Andrzeja Dudy

Tymczasem uznanie dla decyzji prezydenta wyraził poseł Suwerennej Polski, Janusz Kowalski.



- Prezydent podjął decyzję zgodnie ze swoim światopoglądem. My to wspieramy. Uważam, że zgłoszenie przez prezydenta ustawy, która zagwarantuje Polakom, nauczycielom podwyżki, bez pieniędzy na TVP, która jest dziś bezprawnie przejmowana przez PO to dobry krok w dobrym kierunku — mówił.