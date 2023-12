- Dziś chcę zwrócić się również do tych, którzy tej zmiany nie chcieli i w których wywołuje niepokój. Szanuję wasze poglądy i wasze obawy. Będę was przekonywał do swoich racji, ale przede wszystkim będą uważnie słuchał tego, co wy mówicie - mówił w świątecznych życzeniach premier Donald Tusk.