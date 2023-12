Marek Suski o TVP: Za naszych czasów telewizja przedstawiała rzetelnie to, co się działo

Poseł PiS zapowiedział, że póki nie będzie decyzji o wycofaniu się ze zmian w mediach publicznych, członkowie partii będą na miejscu. - Nie poddajemy się, bo to jest bezprawne działanie. To jest wprowadzenie cenzury prewencyjnej poprzez likwidację tych kanałów, które się nie podobają władzy — komentował.

- Protest będzie trwał, dopóki będzie łamane prawo. Jeżeli będziemy mieć, a jestem o tym przekonany, władzę, zmienimy tę chorą sytuację, uzdrowimy prawo i przywrócimy praworządność. Patrząc na to, jacy ludzie zaczynają w telewizji podejmować decyzje, to będzie tam tylko propaganda. Podstawową zasadą demokracji jest to, że są media, które kontrolują władzę. Nie będzie takich mediów — stwierdził Suski.

Czytaj więcej Polityka Andrzej Duda o zmianach w TVP: Doszło do złamania konstytucji. To jest anarchia - Bardzo chciałbym przyzwoitości w życiu publicznym i praworządności w Polsce. To, co wczoraj się działo, zaprzecza temu. Została w sposób rażący przez pana ministra Sienkiewicza złamana konstytucja. (...) To jest anarchia - ocenił prezydent Andrzej Duda.

- Za naszych czasów telewizja przedstawiała rzetelnie to, co się działo. Byli zapraszani przedstawiciele opozycji, niektórzy nie chcieli, ale to nie jest już wina telewizji — powiedział poseł PiS.

Poseł PiS na koniec programu powiedział do słuchaczy: „Mimo pogody pod zdechłym Tuskiem, życzę miłego dnia”.