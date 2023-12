Joanna Lichocka w reżyserce w TVP. Szef klubu Polski 2050: Wojska nie wyślemy

- Jest pewną formą deklaratywną, którą może podjąć parlament. Pokazuje kierunek, który powinny obierać instytucje państwowe — stwierdził.



- W tej uchwale zobowiązaliśmy się jako parlament do niezwłocznego podjęcia wszelkich kroków prawnych, np. ustaw, pokazujemy w którym kierunku powinny zmierzać tego typu działania jak przywracanie demokratycznych mediów publicznych — dodał.



Mirosław Suchoń: TVP powinna wrócić w ręce obywateli

Suchoń zapewniał, że nowa większość nie będzie chciała przejmować mediów publicznych siłą.



- Nie będzie przejmowania mediów publicznych siłą. Na pewno wojska tam nie wyślemy. Jeśli mówimy o mediach publicznych jest jasna deklaracja: władze powinny zrobić wszystko, by media publiczne wróciły w ręce obywateli, bo to co się tam dzieje to groteska — stwierdził.



Suchoń nie chciał jednak odpowiedzieć na pytanie, czy rząd może wysłać do TVP policję.