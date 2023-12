Komorowski powiedział także, że słowa minister edukacji Barbary Nowackiej (KO) o propozycji ograniczenia liczby lekcji religii opłacanych z budżetu państwa do jednej to "wypowiedź, która świadczy o tym, że gdzieś się jednak zaakceptowało kompromis w tych sprawach". - I dobrze - skomentował.

Czytaj więcej Polityka Barbara Nowacka jedzie do Krakowa. Będzie dymisja Barbary Nowak? Ministra edukacji Barbara Nowacka w piątek wybiera się do Krakowa. Na ten dzień zapowiedziana jest "niespodzianka dla dzieci i młodzieży". Media spekulują o odwołaniu kuratorki oświaty Barbary Nowak.

Minister, ministra, ministerka - jak powinno się mówić?

Były prezydent został zapytany, czy dla niego szefowa resortu edukacji to "minister Nowacka" czy "ministra Nowacka". - Słucham tej dyskusji, czy "ministra", czy "ministerka", czy "gościni", czy "gościówa". Trudno powiedzieć - odparł. - Ja myślę w ten sposób: no niech sobie mówią, jak chcą. Ja będę mówił po swojemu, tzn. tak, jak jestem przyzwyczajony, ale również w zgodzie z konstytucją - bo konstytucja nie używa żadnego określenia "ministra" czy "ministerka", tylko mówi: to jest funkcja ministra, tego ministra - dodał.

- Pamiętam wypowiedź pani Dulkiewicz, jak została prezydentem Gdańska. Ona powiedziała, że prosi, żeby do niej mówić "pani prezydent", bo tak jest w konstytucji, a nie "prezydentka" ani "prezydentówa" - kontynuował w Radiu Zet Bronisław Komorowski.

Czytaj więcej Polityka Wniosek o wypłatę pieniędzy z KPO dla Polski. Rozmowa Tuska z von der Leyen Otrzymaliśmy pierwszy wniosek o wypłatę pieniędzy z polskiego Krajowego Planu Odbudowy - przekazała po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Do końca roku Polska ma otrzymać 5 mld euro zaliczki.

Bronisław Komorowski: Oczekiwałbym poszanowania zapisów konstytucyjnych

Były prezydent mówił, że nowe panie minister w rządzie Donalda Tuska mogą oczekiwać, by mówić do nich per "ministra". - Ale jak same mówią np. w sytuacjach formalnych "jestem ministerką" (...) to trochę ryzykują, że ktoś powie, że składała przysięgę jako "ministerka", a w konstytucji jest "minister", to może to ślubowanie jest nieważne - powiedział.