Czy Donald Tusk przywiezie ze szczytu UE miliardy euro dla Polski?

Powrót Polski na salony

W środę Adam Bodnar złożył już do premiera wniosek o przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej. To urząd, który bada prawidłowość wydawania funduszy UE. Jeśli Polska do niego dołączy, to upadnie argument o zagrożeniu dla interesu finansowego Unii.

Drugi cel podróży to pokazanie, że Polska wraca do głównego nurtu UE. Od pierwszych minut Tusk chce zaznaczyć, że sytuacja jest poważna, a Polska jest sojusznikiem Ukrainy i dlatego na szczycie ma podkreślać, że powodzenie Ukrainy oznacza zwiększenie bezpieczeństwa UE.

To dlatego w pierwszą podróż zagraniczną po szczycie udaje się do Tallina na spotkanie z przywódcami państw bałtyckich. Jak powiedział w czasie orędzia w Sejmie, chce również ścisłych konsultacji w tej sprawie z Finlandią i Szwecją, a także z Norwegią, która do UE nie należy.

Wcześniej szczyt UE ma podjąć decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą oraz o zapewnieniu jej pomocy finansowej w wysokości 50 mld euro. Obie te decyzje wymagają jednomyślności, a sprzeciwia się Viktor Orbán.

O ile kwestię finansowania można załatwić, zawierając międzyrządowe porozumienie w gronie 26 państw, o tyle już decyzja o negocjacjach bezwzględnie wymaga jednomyślności 27 przywódców. Celem szczytu, w którym Tusk chce aktywnie uczestniczyć, ma być przekonanie Orbána, by zrezygnował ze swojego weta. – Mam poważne argumenty. Ale nie jestem pewien, czy dziś jestem człowiekiem, którego Orbán najchętniej posłucha – mówił polski premier.