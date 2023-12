Grzegorz Braun zgasił świece chanukowe. Michał Kobosko: Konfederacja powinna go wyrzucić

- Jarosław Kaczyński próbuje wszystko ze sobą zmieszać. To jest tradycyjna taktyka. W tym celu, niestety, to brzmi jak rodzaj cynicznej, ale obrony Grzegorza Brauna i takiego zachowania - skomentował słowa Kaczyńskiego Kobosko. Według posła Polski 2050, w PiS "zaczęła się cyniczna gra polityczna, jak można wykorzystać zachowanie Grzegorza Brauna".

Kobosko: Skandaliczna wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego

- Tak kuriozalny, tak skandaliczny pomysł, żeby próbować zrzucić na marszałka Sejmu odpowiedzialność za to, co zrobiła jedna osoba - mówił. Dodał, że to kolejna w ciągu dwóch dni skandaliczna wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. - Ja ją odbieram jako przejaw bezsilności, bezradności, nieumiejętności pogodzenia się z porażką - powiedział poseł dodając, że prezes PiS nie umie pogodzić się z porażką swojej partii w wyborach.

- Jarosław Kaczyński rzuca się teraz na prawo i lewo, szukając wszędzie winnych, a wina jest tylko jednej osoby - Jarosława Kaczyńskiego, który nie ma odwagi cywilnej, żeby się do tego przyznać - kontynuował Kobosko.

Gaszenie świec chanukowych i słowa o zdradzie. Kobosko: To nie są rzeczy, które można puścić płazem

- Oczekiwałbym jakichś konsekwencji wobec Jarosława Kaczyńskiego, który przedwczoraj oskarżył z mównicy sejmowej już obecnego premiera Rzeczpospolitej o to, że jest zdrajcą ojczyzny, że jest agentem innego państwa - powiedział poseł. - To nie są rzeczy, które można puścić płazem, bo wczoraj Braun wymachujący gaśnicą, a przedwczoraj Kaczyński oskarżający o zdradę narodową premiera Donalda Tuska to są moim zdaniem rzeczy niewyobrażalne, tzn. jeżeli chcemy wprowadzać nowe standardy, to nie może być zgody na takie zachowanie - oświadczył Michał Kobosko.