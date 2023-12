„Samorządowcy z PO chcą przyjmować migrantów, potwierdzili to specjalną deklaracją” – tak zaczynał się spot „Bezpieczny samorząd”, wyemitowany przez PiS przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Przedstawiał obrazy ulicznych zamieszek, brutalnych napadów i płonących samochodów, które rzekomo staną się codziennością w Polce po przyjęciu imigrantów przez PO. Teraz z powodu tego spotu kłopoty mogą mieć czołowi politycy PiS: Piotr Gliński, Mariusz Błaszczak, Paweł Szefernaker i Joanna Lichocka.

Reklama

Wnioski o uchylenie im immunitetu skierował do Sejmu Rafał Gaweł, współtwórca Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Wcześniej złożył przeciw nim w sądzie subsydiarny akt oskarżenia. Twierdzi, że udostępniając spot w mediach społecznościowych złamali art. 256 kodeksu karnego, zakazujący nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Jego zdaniem znamiona czynu zabronionego wypełniają działania polegające na „wzbudzaniu uczucia silnej niechęci, złości, braku akceptacji, wręcz wrogości do poszczególnych osób”, a do tego sprowadzał się spot.

„Przestępczy charakter” spotu PiS

Rafał Gaweł z tego samego powodu w listopadzie doprowadził już do odebrania przez Parlament Europejski immunitetów czwórce europosłów PiS: Beacie Kempie, Beacie Mazurek, Tomaszowi Porębie i Patrykowi Jakiemu. „Pierwszy raz w historii Parlamentu Europejskiego posłowie stracili immunitet za lajk na Facebooku” – odgryzała się później Kempa, a Jaki mówił o „lajkozbrodni”. – Nasza sprawa jak w soczewce pokazuje, jak ma wyglądać nowe państwo europejskie: więzienie za kliknięcie w internecie, powszechna cenzura, atak na wolność słowa – dodawał Patryk Jaki.

Czytaj więcej Polityka PE: Europosłowie PiS stracili immunitety Decyzją Parlamentu Europejskiego Beata Mazurek, Tomasz Poręba, Beata Kempa i Patryk Jaki stracili immunitety i będą mogli odpowiadać karnie w związku z zarzutami nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i wyznaniowych.

Zdaniem Rafała Gawła działania polityków PiS nie można jednak bagatelizować. – Posłowie dystrybuowali spot świadomie. Mają ogromne zasięgi w mediach społecznościowych – zauważa.