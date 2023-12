Czy Mateusz Morawiecki przestanie być premierem 11 grudnia?

11 listopada Mateusz Morawiecki wygłosi o godzinie 10 exposé, a następnie Sejm, w głosowaniu ok. 15 (po debacie nad exposé) będzie głosował nad wnioskiem o wotum zaufania dla jego rządu. Wobec braku większości dla poparcia rządu tworzonego przez obecnego premiera (PiS dysponuje w Sejmie 194 głosami, nie ma żadnego koalicjanta) wniosek zostanie odrzucony.



Reklama

Kiedy Mateusz Morawiecki przestanie być premierem?

Zgodnie z artykułem 162 konstytucji w takim przypadku premier składa dymisję swojego rządu, a prezydent musi taką dymisję przyjąć.



To jednak nie kończy misji zdymisjonowanego rządu. Zgodnie z regułą, że kraj nie może pozostawać bez rządu ten sam artykuł 162 w punkcie 3 stanowi, że prezydent przyjmując dymisję Rady Ministrów powierza jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.

Czytaj więcej Polityka 12 najtrudniejszych i najpilniejszych zadań przed rządem Tuska W pierwszych miesiącach rządów podejmuje się niepopularne decyzje, ale przed wyborami samorządowymi, europejskimi i prezydenckimi KO-Trzecia Droga-Lewica nie chcą sobie zaszkodzić. A PiS będzie robił wszystko, żeby nowemu rządowi Tuska zaszkodzić.

Z konstytucji wynika przy tym, że powołaniem rządu jest moment zaprzysiężenia go przez prezydenta. Oznacza to, że nawet w momencie gdy Sejm, w tzw. drugim kroku konstytucyjnym (opisuje go punkt 3 artykułu 154 konstytucji) wybierze Donalda Tuska na premiera ten będzie miał taki status jak Mateusz Morawiecki po powierzeniu mu misji tworzenia rządu przez Andrzeja Dudę 13 listopada. Do momentu zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska w Pałacu Prezydenckim (co ma nastąpić 13 grudnia) formalnie administrować będzie nadal trzeci rząd Mateusza Morawieckiego co oznacza, że funkcjonować będzie on prawdopodobnie 16, a nie 14 dni.