Masa wniosków o azyl w Niemczech. AfD ma paliwo na wybory w landach wschodnich

Dominują obywatele trzech państw - Syrii, Turcji i Afganistanu, w sumie od nich pochodzi dwie trzecie wniosków składanych po raz pierwszy. Odpowiednio 95,6 tys., 55,3 tys. i 48,2 tys. Na następnych miejscach też są kraje, w których dominują muzułmanie, z wyjątkiem Gruzji i Rosji (odpowiednio 8 tys. oraz 7,2 tys.).

Na to muzułmańskie pochodzenie coraz bardziej zwraca się uwagę w związku z wojną na Bliskim Wschodzie, znaczna część imigrantów wyznających islam głosi bowiem hasła antyizraelskie, a założeniem polityki Niemiec jest wspieranie bezpieczeństwa Izraela.

Nawet lewicowe media zauważyły z niepokojem, że tak wiele wniosków składają obywatele państwa należącego do NATO - Turcji. A największa opozycyjna frakcja w Bundestagu CDU/CSU uznała, że to zjawisko nie do zaakceptowania.

Jest więcej nowych azylantów, niż mieszkańców mają stolice kilku landów

Dane BAMF to paliwo dla skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec. Partia ta od razu ogłosiła, że dowodzą one, iż rządowa koalicja SPD, Zielonych i liberalnej FDP, a także opozycyjna CDU dążą do likwidacji Niemiec.