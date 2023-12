Komisja zbada legalność organizacji wyborów, które się nie odbyły

Sejmowa komisja śledcza ma zbadać legalność przeforsowanych przez rząd Zjednoczonej Prawicy przepisów dotyczących głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich, których termin przypadął w czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Przepisy zostały wprowadzone w życie zarządzeniem premiera, do organizacji wyborów wyznaczono Pocztę Polską, a zarządzeniem premiera, a do przeprowadzenia operacji wyznaczył Pocztę Polską, a karty do głosowania miała wydrukować Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Do wyborów, na które rząd PiS wydał 70 milionów złotych, ostatecznie nie doszło z powodu sprzeciwu opozycji wskazującej na łamanie przepisów dotyczących udostępniania danych osobowych wyborców. Środowsika naukowe i prawnicze zwracały tez uwagę na to, że wybory nie będą tajne, powszechne oraz transparentne, co w efekcie może skutecznie podważać ich wynik.

Ostatecznie wybory odbyły się metodą tradycyjną, w czerwcu i lipcu 2020 roku.