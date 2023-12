Ołeksij Melnyk: Działania rządzących uderzają w wizerunek Ukrainy

Czy w Kijowie odczuwa się zmęczenie wojną na Zachodzie?

Tak. To było do przewidzenia. Wygląda na to, że już wszyscy przyznają, że zmęczenie wojną jest. Jakie Zachód ma wyjście w tej sytuacji? Porzucić Ukrainę i pójść na ustępstwa wobec Rosji? W Kijowie zaś pojawiają się wzajemne oskarżenia, poszukiwanie winnych. Oprócz tego mamy konflikt pomiędzy dowództwem wojskowym a politycznym kierownictwem kraju, który już ujrzał światło dzienne.

Zachodnie media piszą o konflikcie pomiędzy prezydentem Ukrainy a dowódcą armii. Czy to nie zbyt ryzykowne w czasie wojny?

Czytaj więcej Polityka Trump już gasi pomoc dla Kijowa Bez uchwalenia przez Kongres nowego pakietu dla Ukrainy wsparcie skończy się za trzy tygodnie – ostrzega Biały Dom.

To bardzo niepokojąca tendencja. Jeszcze pół roku temu byłem przekonany, że Zełenski nie angażuje się w działalność operacyjną wojskowych. W październiku prezydent oświadczył, że wojsko codziennie powinno się przesuwać do przodu chociaż 500 metrów. I dowódca sił zbrojnych gen. Wałerij Załużny jest jedyną osobą, która mogła zaoponować i wytłumaczyć, że to może i ważne z jakichś powodów politycznych, ale z punktu widzenia sztuki operacyjnej nie wolno wyznaczać takich zadań i na pewno nie każdym kosztem. Dzisiaj już pojawiają się informacje, że Zełenski w zaczął wydawać polecenia, pomijając dowódcę armii. Coś takiego nie powinno mieć miejsca.