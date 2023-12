Estonia gotowa zamknąć i umocnić granicę z Rosją

- Fakt, że człowiek żyjący w Estonii decyduje się otrzymać obywatelstwo Federacji Rosyjskiej w czasie, gdy ta napada na państwo ukraińskie i jego naród, świadczy o tym, że w razie konieczności, w ramach mobilizacji gotów jest on wstąpić do rosyjskiej armii i uczestniczyć w agresji na Ukrainę. A to jest już zagrożenie bezpieczeństwa Estonii i sygnał, którego nasze państwo nie może ignorować – mówiła w parlamencie premier Kaja Kallas.

Szefowa rządu zapewniła jednak, że „każdy przypadek będzie ewentualnie rozpatrywany indywidualnie”. Deportacja do Rosji nie grozi osobom, które już dostały rosyjskie obywatelstwo, a czyli „byłym obywatelom ZSRR” i ich dzieciom. A takich jest ponad 60 tysięcy, czyli ponad 4,7 proc. mieszkańców.