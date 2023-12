Raport: Wielkiej Brytanii brakuje miliardów na wojsko

W tym roku brytyjski rząd podniósł wydatki na obronność o 5 miliardów funtów, z ok. 2 do ok. 2,25 proc. PKB w tym i przyszłym roku.

Deficyt Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii może być wyższy

Wzrost kosztów przyszłego uzbrojenia, szacowany przez resort obrony na 10,9 mld funtów, przy wysokiej inflacji oznacza, że budżet ministerstwa będzie napięty.

- Ministerstwo Obrony przyznaje, że jego plan wyposażenia na lata 2023-20233 jest zbyt drogi - stwierdził w oświadczeniu szef NAO, Gareth Davies.

Zdaniem NAO, Wielka Brytania nie powinna odraczać decyzji dotyczących rezygnacji z projektów lub ich ograniczania, by nie ryzykować niskiej jakości w stosunku do ceny.

Według National Audit Office, deficyt w brytyjskim ministerstwie obrony może być wyższy od szacowanego, ponieważ plan resortu nie obejmuje kosztów np. wydłużenia żywotności części sprzętu, w tym czołgów Challenger 2.