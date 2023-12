Kto, poza PiS, popiera rząd Morawieckiego? Premier: Nie potrafię powiedzieć

Mateusz Morawiecki: Może część posłów otrzeźwieje

Morawiecki nawiązał w ten sposób do wrzutki na temat wiatraków, która pojawiła się w projekcie ustawy ws. zamrożenia cen prądu przygotowanej przez nową większość (projekt zgłosiła PO, pracowała nad nim Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050, przymierzana do fotela ministra środowiska w rządzie Donalda Tuska). Zaproponowane przepisy zmniejszały m.in. dopuszczalną odległość farm wiatrowych od budynków mieszkalnych z 700 do 300 metrów.



Morawiecki mówił, że ustawa "to jest efekt lobbingu, który widać na odległość".

- To jest naprawdę szalenie ważny moment, być może taki moment, który doprowadzi do tego, że część posłów otrzeźwieje i zagłosuje za koalicją polskich spraw. Dlaczego? Bo to dowód na to, że ci lobbyści, którzy gdzieś są ukryci w Polsce 2050, czy PO chcą uzależnić te procesy od zamrożenia cen energii elektrycznej. Ja przy okazji chciałem zapytać: kto jest autorem tego projektu? Kto jest autorem afery wiatrakowej? - pytał Morawiecki.



- Jeszcze ta koalicja nie powstała, a już jest afera wiatrakowa. Rekord świata - dodał.