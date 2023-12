- Myśmy w tej ustawie wdrożyli normy hałasu, które mają zwiększyć bezpieczeństwo obywateli na terenach wiejskich i pozwolić rozwijać ten rodzaj energetyki, produkowanie energii z wiatru na lądzie, dbając m.in. o komfort życia mieszkańców - odparła.



- Liberalizację przepisów dotyczących rozwoju energii z wiatru na lądzie zapowiadały wszystkie ugrupowania opozycyjne, przez ostatnie siedem lat, gdy ten rodzaj energetyki został w Polsce zamknięty - dodała.



Dopytywana kto jest autorem przepisów ustawy Hennig-Kloska mówiła, że "wnioskodawcą ustawy jest PO".



- Ale ja nad nią przez ostatnie, chyba dwa tygodnie pracowałam i uważam, że przygotowaliśmy bardzo dobrą ustawę, która wymaga doprecyzowania przepisów w pewnych obszarach, by rozwiać wątpliwości co do naszych intencji - odparła.



- To jest bardzo dobra ustawa, nie ma wycofywania się z żadnych przepisów - dodała.



Hennig-Kloska o przepisach dotyczących wiatraków: Nie było żadnych lobbystów

A czy w tworzeniu ustawy uczestniczyli lobbyści?