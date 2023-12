Równolegle z procesem oddawania władzy w PiS trwa zmiana wewnętrzna. W tym tygodniu powołano już 17 szefów zarządów wojewódzkich. Partia Jarosława Kaczyńskiego szykuje się bowiem do wyborów samorządowych.

Jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji, w PiS do 5 stycznia ma powstać wstępny szkic list do sejmików. – Będą one bardzo ważne dla przyszłości partii – wyrokuje jeden z naszych informatorów z ugrupowania Kaczyńskiego.

Przygotowanie list to jedno z głównych zadań nowo powołanych władz wojewódzkich.

Jednocześnie politycy PiS liczą na to, że nowa władza może zacząć się szybko zużywać. Przykładem ma być zamieszanie w czwartek z ustawą wiatrakową zapowiedzianą przez nową koalicję. – Nie zaczęli rządzić, a już jest pierwsza poważniejsza kłótnia – cieszą się posłowie z klubu PiS, z którymi rozmawialiśmy.