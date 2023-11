Samorządowcy przygotowali postulaty i szykują się na polityczne rozmowy

I rzeczywiście, równolegle do procesu zmiany władzy ruszyła prekampania samorządowa. I już teraz zapowiada się, że może być równie intensywna jak kampania do Sejmu. Przede wszystkim ze względu na znaczenie tych wyborów, jako drugich po wyborach do Sejmu. Dla nowej koalicji to pierwszy test, dla PiS – konieczność bronienia stanu posiadania w sejmikach, co będzie miało wpływ na przyszłość i stabilność partii Jarosława Kaczyńskiego.

Pytania dotyczące kampanii samorządowej to nie tylko kwestie programowe czy to, na ile nowa koalicja zdoła czy będzie chciała w pierwszych 100 dniach zrealizować postulaty, o których wspominano wcześniej, ale przede wszystkim układ sił, jeśli chodzi o same wybory.

W tej chwili żadne decyzje jeszcze nie zapadły, ale po stronie koalicji jest dyskusja dotycząca możliwości utworzenia wspólnej listy do sejmików, o czym pisała już „Rzeczpospolita”. Ale większość naszych rozmówców i z samorządu, i z Sejmu jest sceptyczna co do szans jej powołania, zwłaszcza po sukcesie Trzeciej Drogi w ostatnich wyborach do Sejmu.

Równolegle pojawia się coraz więcej deklaracji personalnych na 2024 rok.

W tym tygodniu w Krakowie swój start w wyborach samorządowych ogłosił niezależny polityk i radny miasta Łukasz Gibała.