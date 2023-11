Kontrowersyjna decyzja PAN. Niepewny los zwierząt

– To śmieszna suma, rocznie nasz przychód sięgał 800 tys. zł, więc 8 tys. stanowi 1 proc. – wskazuje inż. Bogdaszewski. – Przy badaniach z zakresu nauk rolniczych, w tym zootechniki zdarza się ubój, ale to znikoma skala. Wtedy mięso jest sprzedawane jako pokarm dla psów. Tymczasem jesteśmy opluwani, że wręcz kotlety z jeleni robimy – odpiera zarzuty.

– Nasze zwierzęta są nauczone dokarmiania, nie są dzikie, lecz gospodarskie. Nie można ich wypuścić już do lasu – mówią byli pracownicy Kosewa.

Rzecznik PAN twierdzi, że za 450 tys. zł w Kosewie powstała ubojnia. „W naszym najgłębszym przekonaniu tego typu działalność nie mieści się w misji PAN i zwyczajnie musiała jak najszybciej zostać zaprzestana” – podkreśla.

– Chodziło o stworzenie projektu przykładowej ubojni dla rolników. Nie służyła do żadnych ubojów do celów produkcyjnych – tłumaczy i to inż. Bogdaszewski.

Prof. dr hab. Bożena Moskwa, była dyrektor Instytutu Parazytologii (2015–2023) w komentarzu w sieci stanowczo zaprzeczyła, by w Kosewie „rozwijano metody chowu jeleni na kotlety”. A do prezesa PAN zwróciła się, by jeśli uważa „że jesteśmy elementem lobby handlarzy dziczyzną” przedstawił dowody – np. „umowy na dostarczanie zwierząt do ubojni, umowy z restauracjami na dostarczanie tusz jeleniowatych”.

„We współpracy z wieloma ośrodkami naukowymi były prowadzone badania nad pasożytami, behawiorem, fizjologią jeleniowatych i metodami hodowli” – zaznacza prof. Moskwa, dodając, że na wszystko była zgoda komisji etycznych.