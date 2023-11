Bazowy plan, który zakłada PiS, to również wygłoszenie przez premiera exposé – o ile wcześniej Morawiecki nie zrezygnuje ze swojej misji. Ma to być – jeśli oczywiście przemówienie dojdzie do skutku, bo w PiS cały czas rozważane są różne warianty – swoiste podsumowanie ośmiu lat rządów PiS z koalicjantami oraz szkic planu na przyszłość. Najpóźniej może się to stać 11 grudnia.

Po głosowaniu nad wotum zaufania zacznie działać tzw. drugi krok konstytucyjny. Sejm będzie miał dwa tygodnie na to, by powstał nowy rząd. Czyli gabinet Donalda Tuska powstanie maksymalnie w ciągu 14 dni. Przed świętami Bożego Narodzenia nowy rząd zacznie więc działać.

Plan PiS na rządy Tuska

PiS szykuje już plany na czas, gdy powstanie rząd Donalda Tuska. Jednym z elementów tego planu jest powołanie tzw. zespołu pracy państwowej. Ma to być projekt przypominający poprzednie pomysły PiS z czasów, gdy partia Kaczyńskiego była w opozycji, tj. zespół pod przewodnictwem Przemysława Gosiewskiego, grupę ekspertów wokół kandydata PiS na premiera technicznego Piotra Glińskiego i inne pomysły. Co może zdecydować o jego sukcesie lub porażce w rozliczeniu rządu Tuska? – Dla wielu osób, które będą w tym zespole, będzie to szansa, by zaistnieć politycznie i medialnie. Skoro ktoś będzie w tej ekipie, to zakładam, że partia postawi na niego w mediach – mówi nam Krzysztof Łapiński, były poseł i były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. – Każdy problem rządu będzie rozliczany przez nowy zespół. Dużo będzie zależało od tego, na ile osoby w tym zespole będą pracowite, aktywne medialnie – mówi nam Łapiński.

Szefem zespołu ma być premier Mateusz Morawiecki, a częściowo wejdą do niego ministrowie z nowego rządu. PiS szykuje też kongres programowy na kolejne miesiące, który ma być początkiem kampanii samorządowej dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Jak już pisała „Rzeczpospolita”, plan PiS dotyczy próby poszerzenia elektoratu i otwarcia się na nowych wyborców, co ma mieć znaczenie szczególnie w trakcie kampanii wyborczych, które kandydaci PiS lub wskazywani przez PiS będą prowadzić w większych miastach. Już teraz zresztą badania i przymiarki i do tych decyzji ruszyły.