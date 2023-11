Czwartek jest pierwszym dniem, na który Mateusz Morawiecki zaprosił do KPRM przedstawicieli Konfederacji, Nowej Lewicy, PSL i Polski 2050 na rozmowy ws. utworzenia rządu z PiS. Premier w zaproszeniu napisał, że jego celem jest budowa „Koalicji Polskich Spraw”. Partie, które dwa tygodnie temu podpisały umowę koalicyjną, zapowiedziały, że z zaproszenia nie skorzystają. Ich kandydatem na premiera jest Donald Tusk.



Z kolei Konfederacja w wydanym w czwartek oświadczeniu zapowiedziała, że „nie poprze rządu Mateusza Morawieckiego ani rządu Donalda Tuska”, ale na zaproszenie na rozmowy odpowiedziała pozytywnie.

Delegacja Konfederacji pójdzie na konsultacje z Mateuszem Morawieckim

„Uważamy, że Polska zasługuje na rząd autentycznie prawicowy, a Mateusz Morawiecki przez sześć lat sprawowania funkcji Premiera wielokrotnie udowodnił, że nie zamierza realizować polityki konserwatywnej, wolnorynkowej ani zgodnej z polskim interesem narodowym. Zgoda Premiera na tzw. unijny mechanizm »pieniądze za praworządność«, poparcie Funduszu Odbudowy i ratyfikację zasobów własnych Unii Europejskiej (czyli wprowadzenie unijnych podatków), jak również zgoda na pakiet Fit For 55, to działania skrajnie dla Polski i Polaków niekorzystne. To Mateusz Morawiecki odpowiada także za prowadzenie polityki masowej imigracji i sprowadzenie do Polski tysięcy imigrantów z Azji i Afryki. Było to otwarte złamanie obietnic wyborczych PiS. Nieakceptowalna była także polityka gospodarcza i finansowa rządu Premiera Morawieckiego. W ciągu sześciu lat podniesione zostały dziesiątki podatków, a skala deficytu i inflacji była rekordowa” - czytamy w komunikacie Rady Liderów Konfederacji.

Formacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka zauważyła, że „rząd PiS - Suwerenna Polska kontynuował wyniszczającą polskie górnictwo politykę poprzedników, zamykając kolejne polskie kopalnie”, jednocześnie podejmując „działania wymierzone w polskie rolnictwo, próbując wprowadzić tzw. »piątkę przeciwko rolnikom«, oraz zgadzając się na zalew Polski ukraińskimi produktami rolnymi”. „W tym samym czasie rząd Mateusza Morawieckiego dopuścił też do powstania problemu nieuczciwej konkurencji z Ukrainy w branży transportowej i wielu innych branżach” - dodali politycy Konfederacji. Zwrócili też uwagę, że rząd Zjednoczonej Prawicy „wielokrotnie ograniczał także prawa i wolności obywatelskie”, wymieniając w tym kontekście „liczne nielegalne działania w okresie pandemii COVID-19, których skutki odcisnęły tragiczne piętno na życiu i zdrowiu Polaków, jak również na polskiej gospodarce i bezpieczeństwie”.